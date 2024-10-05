Для нового спорткомплекса в Красногвардейском районе подготовили дизайн

Комитет по градостроительству и архитектуре одобрил дизайн нового спортивного комплекса на Ленской улице, сообщили в Telegram-канале Красногвардейского района.

Комплекс будет расположен напротив дома 9, к. 2, и представлять собой двухэтажное здание с трибунами на 500 зрителей. Внутри разместят спортивный зал, тренерскую, медицинский кабинет, фитнес-кафе, раздевалки, а также административные и технические помещения. Также будет оборудована открытая волейбольная площадка.

Комплекс подойдет для любительских соревнований по волейболу и баскетболу.

Открытие запланировано на 2026 год.

фото из Telegram-канала Красногвардейского района