Зампреда комитета по инвестициям Шарипова задержали у "Невской ратуши" по подозрению во взятке

Сотрудники ФСБ и МВД задержали заместителя председателя комитета по инвестициям Петербурга Максима Шарипова во время получении им денег, которые правоохранители считают взяткой. Это произошло в кафе на Дегтярном переулке, расположенном в комплексе зданий "Невская ратуша", где часть помещений занимают чиновники Смольного. Встреча Шарипова с силовиками состоялась в пятницу, 4 октября, сообщили в ГСУ СК по Петербургу. В отношении Шарипова возбудили уголовное дело по статье о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК).

По версии следствия, Шарипов договорился со знакомым о передаче 23,5 млн рублей от представителей двух коммерческих фирм за помощь в заключении договоров аренды на земельные участки для размещения объектов бытового назначение. Подразумевалось, что контракты будут заключены без соблюдения процедуры проведения торгов. Чиновник якобы получил упомянутую сумму в период с марта 2023 года. Позже Шарипов решил заменить один из участков на два других и, как считают в СК, попросил доплатить за это еще 2,5 млн рублей у коммерсанта. Последний обратился в правоохранительные органы.

На видеозаписи задержания, опубликованной МВД, запечатлены сам Шарипов и деньги, которые передал ему знакомый - он стал фигурантом дела о посредничестве во взяточничестве. Всего в конвертах было порядка 1,5 млн рублей, часть из которых силовики заменили на муляж.

Сейчас решается вопрос о предъявлении обвинения зампреду комитета и его знакомому. Им собираются избрать меру пресечения. Дело находится на контроле прокуратуры Выборгского района. Во время следственных действий, судя по видео от Следкома, правоохранительные органы изучили кабинет Шарипова в "Невской ратуше".

Шарипову 34 года. В комитете он работает уже десять лет. С 2014 года он проделал путь от специалиста первой категории до начальника отдела. Осенью 2019 его назначили заместителем председателя комитета. До прихода в Смольный он два года проработал в Агентстве стратегических инвестиций.

Константин Леньков / Кадр из видео МВД