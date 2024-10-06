Стабильно осенняя погода сохранится в Петербурге 6 октября

В Петербурге обещают по-осеннему теплую погоду почти без дождей, об этом 6 октября сентября сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

По словам синоптика, погода сформируется под влиянием гребня антициклона. Из-за этого в городе температурные показатели удержатся на уровне последних теплых дней. В первой половине дня могут пройти дожди.

Воздух прогреется до +12…+14 градусов. Ветер юго-западный, 4–9 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 760 мм рт. ст., что около нормы.

В понедельник, 7 октября, погода будет примерно такой же – температура воздуха до +14 градусов и небольшие дожди.

Фото: ЗАКС.Ру