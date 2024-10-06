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Новости 10:48

Почти 100 мигрантов с гражданством РФ в Петербурге захотели стать контрактниками

фото ЗакС политика Почти 100 мигрантов с гражданством РФ в Петербурге захотели стать контрактниками

Около сотни мигрантов захотели пойти в армию на службу по контракту после того, как их доставили в военкомат во время проверки на Сенном рынке, об этом 5 октября сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Петербургу.

Как рассказали следователи, рейд прошел в пятницу, 4 октября. В общей сложности было обнаружено более 150 человек, которые получили российское гражданство, но не встали на воинский учет.

В военкоматах с ними пообщались. Один из бывших мигрантов отказался ехать в военкомат, поэтому его собираются лишить гражданства.

Всего в тот день правоохранители проверили более 600 человек. Каждый десятый оказался нарушителем миграционного законодательства.

Фото: ЗАКС.Ру


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