"Студия 22" разрабатывает в России игру про СВО

В России при содействии Министерства обороны разрабатывают компьютерную игру по мотивам событий в зоне специальной военной операции, об этом 6 октября пишут "Известия".

Разработкой игры занимается "Студия 22". Название у игры будет "Отряд 22-ZOV". Основой для сюжета станут события на Донбассе в 2014 году, в Мариуполе в 2022 году, контрнаступление в 2023 году и сражение за Авдеевку в 2024 году.

В качестве консультантов во время разработки игры выступают участники СВО, а также сотрудники Минобороны.

По словам продюсера проекта Александр Толкача, игра будет доступна для российских пользователей только на платформе VK Play.

Фото: ЗАКС.Ру