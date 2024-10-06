В Металлострое "Лада" сбила двух девочек-подростков на одном электросамокате

В Колпинском районе Петербурга произошло ДТП с участием двух девочек на электросамокате и "Лады", об этом 6 октября сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Как рассказали правоохранители, авария произошла вечером в субботу, 5 октября, в Металлострое. Молодой человек на "Ладе" в зоне регулируемого пешеходного перехода сбил двух девочек-подростков на одном электросамокате.

Пострадавшие девочки пытались быстро проехать переход на красный сигнал светофора, при этом даже не спешились с самоката. В результате обеих госпитализировали в тяжелом состоянии в больницу.

Сейчас правоохранители проводят проверку по факту произошедшего.

Фото: ЗАКС.Ру