Ушел из жизни актер Андрей Неретин, игравший российского депутата

Умер актер Андрей Неретин, который играл российского депутата Виталия Наливкина в шуточных роликах, об этом 6 октября пишут "Известия" со ссылкой на слова продюсера проекта Сергея Вавилова.

Как рассказал Вавилов, в пятницу, 4 октября, актера госпитализировали. Последнее время Неретин переживал из-за того, что проект про депутата закрывается.

Также режиссер проекта Андрей Клочков рассказал, что летом 2024 года актер пережил операцию. Он отметил, что в своем образе Неретин был неповторим.

Актеру Андрею Неретину было 48 лет.

Фото: unsplash.com