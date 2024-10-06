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Новости 17:53

Ушел из жизни актер Андрей Неретин, игравший российского депутата

фото ЗакС политика Ушел из жизни актер Андрей Неретин, игравший российского депутата

Умер актер Андрей Неретин, который играл российского депутата Виталия Наливкина в шуточных роликах, об этом 6 октября пишут "Известия" со ссылкой на слова продюсера проекта Сергея Вавилова.

Как рассказал Вавилов, в пятницу, 4 октября, актера госпитализировали. Последнее время Неретин переживал из-за того, что проект про депутата закрывается.

Также режиссер проекта Андрей Клочков рассказал, что летом 2024 года актер пережил операцию. Он отметил, что в своем образе Неретин был неповторим.

Актеру Андрею Неретину было 48 лет.

Фото: unsplash.com


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