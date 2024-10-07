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Новости 9:17

В Петербурге 7 октября станет теплым и облачным днем

фото ЗакС политика В Петербурге 7 октября станет теплым и облачным днем

В Петербурге сохраняется стабильная и теплая осенняя погода, об этом 7 октября сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

По словам синоптика, погода сформируется под влиянием смещающегося с севера холодного атмосферного фронта. Из-за этого в городе может быть переменная облачность и дожди, однако пока без существенного похолодания.

Воздух прогреется до +12…+14 градусов. Ветер юго-западный, 3–8 м/с. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 759 мм рт. ст., что около нормы.

Во вторник, 8 октября, осадков не ожидается, однако температура воздуха понизится до +9 градусов.

Фото: ЗАКС.Ру


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