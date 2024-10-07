С мая по сентябрь в Петербурге было зарегистрировано 27265 новых семей

В Петербурге подвели итоги летнего свадебного сезона, который отличается увеличенным временем работы Дворцов бракосочетания, об этом 7 октября сообщили в пресс-службе Смольного.

В дополнительное время с 21:00 до 23:00 более 1300 петербургских пар воспользовались возможностью зарегистрировать свой брак. В общей сложности за летний период, с мая по сентябрь, было создано 27265 новых семей, из них 37% — это браки гостей города.

"Петербург – один из самых романтичных городов мира, особенно в период белых ночей. Не удивительно, что большинство молодожёнов стремятся зарегистрировать свой брак именно в это время. Специально для них мы продлеваем работу наших Дворцов бракосочетаний, и эта услуга пользуется большой популярностью у петербуржцев и гостей города", – сказал губернатор Петербурга Александр Беглов.

Самыми популярными у молодоженов Дворцами бракосочетания стали на Английской набережной и на Фурштатской улице.

Фото: unsplash