На Невском проспекте 6 октября загорелся троллейбус

На Невском проспекте загорелся троллейбус прямо напротив арки Главного штаба, об этом 6 октября сообщали в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

Инцидент произошел поздним вечером в воскресенье, 6 октября. Как пишет "Фонтанка.ру", на видеозаписях очевидцев видно, что у троллейбуса горела и дымилась крыша.

Сообщение о пожаре спасателям поступило в 22:51. Огонь охватил 10 квадратных метров. Возгорание удалось ликвидировать чуть больше чем за 20 минут. К тушению было привлечено две единицы техники и десять человек личного состава МЧС.

"Фонтанка" уточняет, что из-за пожара на Невском проспекте в сторону Московского вокзала выстроилась пробка из порядка десяти троллейбусов.

Фото: ЗАКС.Ру