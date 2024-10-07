В Петербурге начали усиленно следить за уборкой во дворах

Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) Петербурга усилила контроль за уборкой во дворах, об этом 7 октября сообщили в пресс-службе Смольного.

Усиление точек контроля хода уборки во дворах произошло во всех 18 районах Петербурга. В прошлый зимний сезон сотрудники ГАТИ выявили недостаток контрольных точек, поэтому этим летом районным администрациям рекомендовали увеличить их количество.

Больше всего таких точек появилось в Петроградском районе. Ранее их было 500, а сейчас около 800. За ним идут Красносельский и Адмиралтейский районы. В общей сложности по всем районам города количество точек увеличилось на 23%.

Фото: ЗАКС.Ру