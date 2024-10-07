На сервисы ВГТРК хакеры совершили масштабную атаку

В ВГТРК сообщили о крупной хакерской атаке на сервис, которая произошла в ночь на 7 октября, об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на пресс-службу медиахолдинга.

В результате атаки онлайн-вещание каналов ВГТРК прекратилось, а также нарушилась работа внутренних сервисов, интернета и связи в офисах. В ВГТРК отметили, что при всем при этом существенного урона нет.

Также в холдинге отметили, что телевизионное вещание и радиостанции работают в обычном режиме и для них угрозы нет. Сейчас специалисты решают вопрос устранения проблемы.

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