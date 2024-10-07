На ледоколе "Капитан Косолапов" в Петербурге пострадали рабочие из-за рванувшего газа

Двух рабочих подрядной организации госпитализировали из-за нештатной ситуации на ледоколе "Капитан Косолапов", об этом 7 октября сообщили в пресс-службе Западного МСУТ СК России.

Как пишет пресс-служба, в воскресенье днем, 6 октября, на ледоколе сдетонировали остатки пропана в танке. В этот момент на судне были рабочие. В итоге двое из сотрудников подрядной организации получили ожоги.

Сейчас следователи проводят доследственную проверку по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ (ч.1 ст.216 УК РФ).

Также сотрудники СК провели осмотр места, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Фото: пресс-служба Западного МСУТ СК России