Ладожский мост в Ленобласти разведут из-за прохода яхты

В Кировском районе Ленинградской области на трассе "Кола" разведут Ладожский мост для прохода яхты "Александра", об этом 7 октября сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Движение для транспорта перекроют с 10:00 до 10:45 во вторник, 8 октября. Причиной для развода моста стали размеры яхты. Ее высота составляет 18,5 метра.

Также в ФКУ Упрдор "Северо-Запад" напомнили, что разводка Ладожского моста производится только при температуре воздуха не выше +25 градусов и скорости ветра не более 15 метров в секунду.

Фото: ЗАКС.Ру