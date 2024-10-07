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Новости 14:54

В Петербурге появился новый электробус на маршруте № 128

фото ЗакС политика В Петербурге появился новый электробус на маршруте № 128

На Васильевском острове и на Петроградской стороне Петербурга начали тестировать новый электробус Asiastar X9-CITY, об этом 7 октября сообщили в пресс-службе комитета по транспорту города.

В мае 2024 года ГУП "Пассажиравтотранс" и ООО "Лидер Трак энд Бас" подписали соглашение, согласно которому в Петербурге запустят в тестовом режиме электробус Asiastar X9-CITY.

"Тестовая эксплуатация электробуса Asiastar X9-CITY EV STAR даёт возможность оценить его преимущества непосредственно на линии и сформировать требования к будущим закупкам", – сказал вице-губернатор Кирилл Поляков.

Теперь в Петербурге электробус ездит под номером № 128 от Уральской улицы до Аптекарской набережной.

Фото: пресс-служба комитета по транспорту Петербурга


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Упоминаемые персоны
Поляков Кирилл Валентинович




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