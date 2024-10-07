Матвиенко призвала отказаться от "мегастроек" в пользу объектов поменьше

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала регионы отказаться от строительства крупных объектов ради более полезных в повседневной жизни населения проектов. Подняла она эту тему на парламентских слушаниях на тему "О параметрах проекта федерального бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов" 7 октября, сообщает ТАСС.

Матвиенко заявила, что в условиях, в которых находится страна, властям регионов следует сосредоточиться на проектах, доступных жителям микрорайонов. Она призвала сокращать расходы там, где это возможно, не причиняя ущерба людям. В качестве примера привела распределение расходов на развитие спорта, на которое в новом бюджете страны предусмотрено около 28 миллионов рублей.

По мнению председателя Совфеда, в этой сфере наблюдается нездоровое соперничество между главами регионов, когда каждый пытается выглядеть лучше других. "Не буду называть один регион, но там зачем-то построили вторые "Лужники" — это не нужно, затраты огромные, содержание стоит огромных средств… А надо сделать спорт, доступным для людей", — заявила спикер. По ее мнению, лучше было бы направить средства на строительство сотен простых стадионов и спортплощадок в каждом микрорайоне.

По словам Матвиенко, следует отходить от практики строительства масштабных объектов до тех пор, пока экономическая ситуация не улучшится. "Надо уходить от практики мегастроек. Это хорошо. Будем жить лучше - будем строить", - считает спикер Совета Федерации.

фото: ЗАКС.Ру