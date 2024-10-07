Прокуратура выявила нарушения в содержании объекта культурного наследия

Прокуратура Центрального района провела проверку соблюдения жилищно-коммунального законодательства и обнаружила нарушения в содержании объекта культурного наследия – доходного общества "Россия", расположенного на Басковом переулке, 13-15. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе проверки выяснилось, что подвальные помещения дома частично затоплены, отсутствует гидроизоляция стен и пола. Коррозия затронула несущие металлические балки, а подвесной двор имеет серьезные дефекты асфальтового покрытия, вызванные неравномерными прогибами стальных балок, что приводит к залитию подвала, уточнили в прокуратуре.

В адрес ООО "Жилкомсервис №1 Центрального района" было вынесено представление о нарушениях. Также направлены документы для возбуждения дела об административном правонарушении по статье 14.1.3 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами без лицензии).

Исправление выявленных нарушений находится под контролем прокуратуры.

фото: ЗАКС.Ру