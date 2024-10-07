Прокуратура выявила нарушения в содержании объекта культурного наследия

Прокуратура Центрального района провела проверку соблюдения жилищно-коммунального законодательства и обнаружила нарушения в содержании объекта культурного наследия – доходного общества "Россия", расположенного на Басковом переулке, 13-15. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
В ходе проверки выяснилось, что подвальные помещения дома частично затоплены, отсутствует гидроизоляция стен и пола. Коррозия затронула несущие металлические балки, а подвесной двор имеет серьезные дефекты асфальтового покрытия, вызванные неравномерными прогибами стальных балок, что приводит к залитию подвала, уточнили в прокуратуре.
В адрес ООО "Жилкомсервис №1 Центрального района" было вынесено представление о нарушениях. Также направлены документы для возбуждения дела об административном правонарушении по статье 14.1.3 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами без лицензии).
Исправление выявленных нарушений находится под контролем прокуратуры.