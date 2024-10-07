В Петербурге в сентябре введено около 181 тысячи кв. м жилья

В сентябре 2024 года в Петербурге сдано 181 015,20 квадратных метров жилья, что соответствует 94 домам на 4310 квартир, включая индивидуальное строительство. Среди них – 8 многоквартирных домов на 166 тысяч кв. м и 86 домов ИЖС площадью более 15 тысяч кв. м. Об этом сообщила 7 октября пресс-служба Смольного.

Лидером по вводу многоквартирных домов стал Василеостровский район, где сдано 55 325 кв. м жилья – это два дома на 1 487 квартир. Второе место занял Выборгский район с 51 148,3 кв. м (два дома на 1 122 квартиры). На третьем мест Пушкинский район – 30 865, кв. м жилья (1 дом на 965 квартир).

Кроме того, в сентябре были введены 18 объектов общегражданского назначения, включая 3 детских сада на 630 мест в Пушкинском и Московском районах, две школы на 1 810 мест в Василеостровском и Калининском районе, а также производственный комплекс мебельной и деревообрабатывающей промышленности в Красногвардейском районе.

фото: ЗАКС.Ру