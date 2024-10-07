Путин вручит Лукашенко орден Андрея Первозванного

Президент России Владимир Путин торжественно вручит белорусскому лидеру Александру Лукашенко высшую награду РФ - орден Святого апостола Андрея Первозванного. Перед церемонией состоятся двусторонние переговоры, сообщил на брифинге помощник президента России Юрий Ушаков, передает 7 октября ТАСС.

Ушаков уточнил, что 9 октября, в рамках московского саммита, пройдет встреча Путина и Лукашенко. Это будет их восьмая встреча с начала года.

После переговоров в Андреевском зале Кремля состоится церемония вручения Лукашенко ордена Андрея Первозванного. Белорусский президент удостоен этой награды за значительный вклад в развитие союзнических и стратегических отношений между странами, укрепление дружбы между народами и активную деятельность в рамках Союзного государства, подчеркнул Ушаков.

фото с сайта Кремля