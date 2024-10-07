Совфед одобрил закон о продлении срока службы Бастрыкина

Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству одобрил законопроект, позволяющий продлить срок службы Александра Бастрыкина на посту главы Следственного комитета, сообщается в документе думской электронной базы.

Согласно действующему закону, максимальный возраст для сотрудников СКР составляет 65 лет, но может быть продлен до 70 лет. 23 сентября Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, предоставляющий ему право продлить срок пребывания Бастрыкина, которому 27 августа исполнился 71 год.

26 сентября Госдума приняла законопроект в трех чтениях. На заседании комитета Совета Федерации документ представил Андрей Клишас, глава комитета по конституционному законодательству и государственному строительству.

Следственный комитет был образован на базе Следственного комитета при прокуратуре и начал свою работу 15 января 2011 года. Бастрыкин является первым и единственным руководителем СК с момента его создания.

фото: пресс-служба СК РФ