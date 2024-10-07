Беглов подписал указ о расширении жилищных прав

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал закон "О внесении изменений в некоторые законы Санкт-Петербурга в жилищной сфере", сообщила 7 октября пресс-служба Смольного.

Поправки касаются двух законов: № 409-61 "О содействии Санкт‑Петербурга в улучшении жилищных условий граждан" от 07.07.2004 и № 407-65 "О порядке ведения учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях и предоставлении жилых помещений по договорам социального найма в Санкт‑Петербурге" от 30.06.2005.

Нововведения расширяют правовые гарантии для многодетных семей, в соответствии с Указом Президента РФ от 23 января 2024 года № 63 "О мерах социальной поддержки многодетных семей".

Теперь семьи с тремя и более детьми смогут быть поставлены на жилищный учет без необходимости признания малоимущими, до достижения детьми 18 лет или 23 лет, если они обучаются очно.

фото: ЗАКС.Ру