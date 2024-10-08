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Новости 9:15

В Петербурге 8 октября будет холодно и облачно

фото ЗакС политика В Петербурге 8 октября будет холодно и облачно

Сегодня на погоду в Петербурге будет влиять гребень антициклона, пришедший с севера, сообщил 8 октября ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

В городе ожидается преимущественно облачное небо с местной моросью. Дневная температура будет на 2-3 градуса ниже нормы.

Температура воздуха составит +7…+9 градусов, в Ленобласти +5…+10 градусов. Ветер восточный, 4-9 м/с. Атмосферное давление постепенно поднимется до 763 мм рт. ст., что выше среднего уровня.

К вечеру ожидаются небольшие дожди, температура останется в пределах +7…+9 градусов.

фото: ЗАКС.Ру


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