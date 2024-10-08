Спрос на учителей и репетиторов в Петербурге вырос на 26% с прошлого года

В Петербурге спрос на учителей и репетиторов вырос на 26% по сравнению с прошлым годом, сообщили 8 октября в пресс-службе онлайн-платформы hh.ru.

Согласно исследованию, за последние 30 дней петербургские компании разместили более 116 тысяч вакансий, что на 11% больше, чем за весь 202 3 год. В сфере науки и образования ощущается нехватка около трех тысяч специалистов, в первую очередь преподавателей и репетиторов.

фото из Telegram-канала hh.ru

На втором месте по числу вакансий оказались работники розничной торговли – требовалось более 12 тысяч человек, что на 25% больше, чем в прошлом году. Также увеличился спрос на врачей и специалистов медицинской сферы на 23%.

В то же время спрос на специалистов по страхованию среди петербургских работодателей снизился на 16% по сравнению с 2023 годом.

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