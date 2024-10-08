Екатерина Терюкова стала директором Государственного музея истории религии

Екатерина Терюкова стала новым главным директором Государственного музея истории религии в Петербурге, сменив на этом посту Любовь Мусиенко, которая руководила учреждением с 2011 года и теперь заняла должность его президента. Об этом 7 октября сообщили в Telegram-канале музея.

Терюкова окончила исторический факультет СПбГУ в 1996 году по специальности "история искусства" и защитила диссертацию в 2001 году на тему англоязычных протестантских общин Петербурга начала ХХ века. С того же года она начала преподавать на кафедре философии, религии и религиоведения в СПбГУ, получив звание доцента в 2010 году.

Научные интересы Терюковой включают историю протестантизма, музейное дело, религию и церковно-государственные отношения в России начала ХХ века. Последние 17 лет она работала заместителем директора по научной работе в Музее истории религии.

фото из Telegram-канала Государственного музея истории религии