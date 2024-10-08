В Петербурге могут расширить право бесплатного проезда для детей-сирот

Петербургские депутаты могут рассмотреть проект о предоставлении права на бесплатный проезд детям-сиротам, обучающимся в частных образовательных учреждениях на очной форме, следует из проекта, опубликованного 8 октября на сайте Заксобрания. Сейчас подобным правом обладают обучающиеся в государственных учреждениях сироты и дети без попечения родителей.

Проект изменений в Социальный кодекс Петербурга подготовила комиссия ЗакСа по социальной политике и здравоохранению. Согласно инициативе, право на льготу получат учащиеся в негосударственных учреждениях дети-сироты, дети без попечения родителей и лица, потерявшие родителей во время обучения. Они получат право на бесплатный проезд в наземном транспорте, метро и пригородных электричках. Помимо этого, они смогут один раз в год съездить на поезде к месту жительства и обратно.

В пояснительной записке к проекту уточняется, что в 2023-2024 учебном году в негосударственных школах, колледжах и вузах Петербурга обучались 44 человека. Исходя из этого количества учащихся, реализация проекта потребует ассигнований в размере 690,5 тысяч рублей ежегодно, отмечают авторы документа.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру