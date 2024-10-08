ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 12:30

"Новые люди" просят создать условия в школах для инъекций инсулина диабетикам

фото ЗакС политика "Новые люди" просят создать условия в школах для инъекций инсулина диабетикам

Депутат Госдумы от Петербурга Ксения Горячева и ее коллега Анна Скрозникова обратились к вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой с просьбой создать условия для инъекций инсулина детям с диабетом в школах, сообщает 8 октября ТАСС.

По словам парламентариев, родители детей с диабетом выражают обеспокоенность отсутствием условий для проведения школьных инъекций во время школьных занятий. Не во всех школах есть медицинские кабинеты и сотрудники, что затрудняет медицинскую помощь.

Депутаты отметили, что некоторые дети, стесняясь и боясь буллинга, вынуждены делать инъекции в туалетах, что недопустимо. В обращении они просят вице-премьера поручить создание безопасных условий для таких манипуляций в школах.

Руководитель комитета по вопросам семьи партии "Новые люди" Кира Скрипаль предложила несколько решений, включая открытие медкабинетов, сотрудничество с местными медучреждениями или использование передвижных медицинских пунктов. Она также отметила, что диабет, ранее считавшийся болезнью пожилых, все чаще диагностируется у детей.

фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости8 октября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама