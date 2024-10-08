Альпинист из Петербурга погиб при восхождении горы Дхаулагири

Пятеро российских альпинистов погибли при восхождении на вершину Дхаулагири в Гималаях, сообщает The Himalayan Times 8 октября. Среди них петербуржец Александр Душейко и его коллеги Олег Круглов, Владимир Чистиков, Дмитрий Шпилевой и Михаил Носенко.

По данным издания, альпинисты сорвались с высоты из-за обрыва связки. Их тела обнаружил спасательный вертолет на высоте свыше 7 тысяч метров.

Александр Душейко, руководивший Школой альпинизма Петербурга, в 2022 году был удостоен звания "Снежный барс". Группа вела трансляцию восхождения в соцсетях, а экспедиция, начавшаяся 31 августа, должна была завершиться 5 октября. В последнем отчете от 5 октября альпинисты сообщили, что наладили интернет на высоте 7,4 тысяч метров в сложных условиях

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