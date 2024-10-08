С петербуржцев взыскали более 672 млн рублей штрафов за нарушения ПДД с января

За первые девять месяцев 2024 года судебные приставы взыскали с петербуржцев более 672 млн рублей за нарушения ПДД, сообщает 8 октября пресс-служба ведомства.

Самым злостным должником оказался 44-летний житель города, который накопил 133 штрафа на общую сумму 133 тысяч рублей. Однако после уведомления о возбуждении исполнительного производства он не отреагировал.

В результате деньги были списаны с одного из его банковских счетов вместе с исполнительским сбором, и в общей сложности нарушитель выплатил почти 220 тысяч рублей, сообщили в Главном управлении Федеральной службы судебных приставов по Петербургу.

фото: ЗАКС.Ру