Фейкового сотрудника Госавтоинспекции будут судить за штраф пенсионерке

В Петербурге будут судить 56-летнего мужчину, обвиняемого в мошенничестве (ч. 1 ст. 159 УК РФ) за то, что он представился сотрудником Госавтоинспекции и оштрафовал пенсионерку, сообщила 8 октября пресс-служба петербургской прокуратуры.

По данным следствия, в сентябре 2024 года мужчина увидел 85-летнюю женщину, переходящую дорогу в неположенном месте. Надев светоотражающий жилет и взяв пластиковый жезл, он оштрафовал пенсионерку на 4,5 тысячи рублей.

Обвиняемый признал вину и рассказал, что приобрел жилет и жезл специально для обмана пешеходов. Дело передано в Петроградский районный суд.

фото: ЗАКС.Ру