В Московском районе появилось 504 новых фонаря

На Варшавской улице в Московском районе завершили реконструкцию наружного освещения. На участке длиной 4,5 км заменили 228 устаревших натриевых ламп на 504 современных светодиодных фонаря. Было проложено более 13 км кабельных линий, сообщила 8 октября пресс-служба Смольного.

Количество светильников увеличилось вдвое, а освещение проезжей части, от железнодорожной линии до улицы Галстяна, стало более равномерным. Над дорогой установили светодиоды с теплой цветовой температурой, а на 20 пешеходных переходах – более контрастные фонари. Все оборудование произведено в России.

Губернатор Александр Беглов отметил, что Петербург продолжает модернизацию уличного освещения, уже 56% систем оснащены новыми фонарями. За последние пять лет в Московском районе установили 7 тысяч новых светильников. В 2024 году планируется завершить освещение Московского сада, Предпортовых проездов, Московского и Волхонского шоссе и Барклаевской улицы.

фото с сайта Смольного