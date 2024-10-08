ККИ освободил более 33 незаконно используемых территорий Петербурга

За две недели в Петербурге сотрудники комитета по контролю за имуществом (ККИ) освободили 33 незаконно используемых помещений нежилого фонда в пяти районах города, об этом 8 октября сообщили в пресс-службе Смольного.

Рейды комитета были проведены в Адмиралтейском, Невском, Василеостровском, Красносельском, Кировском, Кронштадтском, Петроградском, Центральном и Калининском районах Петербурга.

На объектах работали различные кафе, гаражи, пункты выдачи заказов, а также были склады, гаражи и многое другое. Общая площадь всех территорий составила 3 тысячи квадратных метров.

Некоторые помещения действительно раньше сдавались по договору аренды, однако их срок истек. Остальные объекты были заняты незаконно.

Фото: ЗАКС.Ру