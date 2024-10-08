На капитальный ремонт ушел Кронверкский мост

Кронверкский мост у Петропавловской крепости в Петербурге уходит на капитальный ремонт, об этом 8 октября сообщили в пресс-службе Смольного.

Работы будут длиться до конца 2025 года. В рамках ремонта будут демонтированы старое пролетное строение и опоры, а для новых опор будет устроен обновленный фундамент.

Как отметили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга, внешне мост сохранит свой вид. Переправа является обектом культурного наследия.

В Смольном напомнили, что Кронверкский мост единственная переправа для автомобилей на территорию Петропавловской крепости. Соседний мост, Иоанновский, предназначен для пешеходов.

Фото: ЗАКС.Ру