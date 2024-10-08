Аэропорт Пулково может стать представителем Петербурга в проекте ВСМ

Смольный собирается сделать АО "Аэропорт Пулково" представителем Петербурга в проекте высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ), об этом 8 октября пишет "Фонтанка.ру".

В Москве представителем будет столичный метрополитен.

Сейчас Пулково представляет Петербург в проекте государственно-частного партнёрства по эксплуатации и развитию городской авиагавани. Ранее предлагалось привлекать к другим проектам.

Уточняется, что вопрос о том, что Пулково будет представлять Петербург по проекту ВСМ, еще до конца не решен в Смольном.

Фото: ЗАКС.Ру