В России перестали работать сайты судов из-за сбоя в ГАС "Правосудие"

Сайты российских судов перестали работать из-за сбоя в системе ГАС "Правосудие", об этом 7 октября сообщила глава объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева в своем Telegram-канале.

Из-за сбоя стали недоступны ресурсы в домене sudrf.ru, официальные сайты судов, их почтовые ящики и сервис "Электронное правосудие".

Сейчас, по словам Лебедевой, ведутся работы по восстановлению работоспособности. Также горожане могут обратиться в техническую поддержку ГАС "Правосудие" по номеру +7 (800) 200-21-41.

Как пишет "Деловой Петербург", сайт Арбитражного суда Петербурга и Ленобласти также недоступен, как и другие ресурсы в домене arbitr.ru.

Фото: ЗАКС.Ру