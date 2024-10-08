В Смольном ожидают рост зарплат в Петербурге до 117 тысяч рублей в 2025 году

Величина среднемесячной номинальной начисленной зарплаты в Петербурге должна будет увеличиться в 2025 году до 117,4 тысячи рублей, заявила в своем докладе председатель комитета финансов Светлана Енилина. Подобная оценка прозвучала 8 октября на заседании городского правительства по вопросу бюджета на 2025 и плановый период 2026-2027 годов.

— Рост средней заработной платы будет опережать инфляцию и составлять 9,4 % в 2025 году по отношению к оценке 2024 года, — заявила Енилина.

Согласно прогнозу социально-экономического развития города, уровень инфляции в следующем году ожидается на уровне 4,6 % относительно 2024 года. При этом, согласно представленным оценкам, в текущем году индекс потребительских цен может составить 6,44 %.

В Смольном исходят из того, что в 2026 году размер номинальной начисленной зарплаты в городе составит 127,3 тысячи рублей, а в 2027 году — 137,6 тысячи рублей в месяц. Темп роста заработной платы в этом случае составит 8,4 % и 8,2 % в год соответственно. Индекс потребительских цен при этом ожидается на уровне 3,9 % в 2026 и 2027 годах.

По оценке Смольного, в 2024 году величина номинальной начисленной зарплаты в Петербурге должна составить 107,3 тысячи в месяц с темпом роста в размере 11,5 %.

Андрей Казарлыга, фото: gov.spb.ru (скриншот трансляции)