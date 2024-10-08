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Новости 19:20

На Зотовском проспекте появится новое пожарное депо

фото ЗакС политика На Зотовском проспекте появится новое пожарное депо

В Красногвардейском районе Петербурге собираются построить новое пожарное депо,  информация об этом появилась на сайте Госстройнадзора города, который выдал разрешение на строительства.

Депо будет располагаться на Зотовском проспекте. Оно будет состоять из главного здания, гаража на четыре автомобиля, КПП, автономной газовой котельной и учебно-тренировочной башни.

Также отмечается, что депо будет оснащено современным оборудованием и техникой, благодаря которым будет снижено время реагирования на вызовы.

В Госстройнадзоре отметили, что пожарное депо – это "ключевой элемент в обеспечении защиты жителей от чрезвычайных ситуаций".

Фото: ЗАКС.Ру


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