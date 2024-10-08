Суд закрыл ресторан на улице Ворошилова из-за несоблюдения санитарных норм

Невский районный суд Петербурга приостановил деятельность ресторана "Мясо & Хлеб" на улице Ворошилова на месяц, об этом 8 октября сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

При проведении проверки было установлено, что в заведении нарушаются санитарно-эпидемиологические требования. Например, в мясном цехе нет заковины, инвентарь для сырой и готовой пищи хранятся в месте, а на продуктах нет маркировок.

Также не обрабатываются сумки курьеров, а у персонала в принципе нет медицинской документации.

В результате индивидуального предпринимателя Хушбахта Акрамова привлекли к административной ответственности по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения (ст.6.6 КоАП РФ). Он с нарушениями согласился и пообещал их устранить.

Фото: ЗАКС.Ру