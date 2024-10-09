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Погода в Петербурге 9 октября будет и солнечной, и дождливой

фото ЗакС политика Погода в Петербурге 9 октября будет и солнечной, и дождливой

В Петербурге обещают в один день и солнце, и дождь, об этом 9 октября сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

По словам синоптика, погода сформируется под влиянием солнечного гребеня антициклона, а во второй половине дня под приближением с запада тёплого атмосферного фронта. Из-за этого в городе в первой половине дня ожидается солнце, а во второй пойдут дожди.

Воздух прогреется до +7…+9 градусов. Ветер юго-восточный, 5–10 м/с. Атмосферное давление будет падать  и составит 755 мм рт. ст., что ниже нормы.

В четверг, 10 октября, пройдет дожди, однако температура воздуха повысится до +12 градусов.

Фото: ЗАКС.Ру


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