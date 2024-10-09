В Петербурге задержали вербовщика-нелегала ИГИЛ*

Петербургские правоохранительные органы задержали нелегального мигранта из страны ближнего зарубежья из-за обвинений в наемничестве, об этом 9 октября пишет "Фонтанка.ру".

По версии следствия, 37-летний нелегал является членом террористической организации ИГИЛ*. Он занимался вербовкой жителей Хатцовской области в Таджикистане, чтобы они потом участвовали в боевых действиях в Сирии.

Мужчину отправили на родину. До этого он был объявлен в международный розыск.

*ИГИЛ признано террористической организацией, ее деятельность запрещена в РФ

Фото: ЗАКС.Ру