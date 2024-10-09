В России хотят расширить рамки допустимой самообороны при проникновении в жилище

В России хотят расширить рамки самообороны в случае незаконного проникновения в жилище, об этом 9 октября пишут "Известия" со ссылкой на законопроект.

В Государственной думе планируют изменить статью о необходимой обороне (ст. 37 УК РФ). Соответствующие поправки подготовил к внесению в Госдуму глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Изменения должны позволить гражданам защищаться, даже если нет прямой угрозы их жизни. Сейчас право на самооборону предусмотрено только при угрозе жизни.

В пояснительной записке сказано, что никто не может проникать в жилище против воли проживающих в нем. Изменения должны будут помочь обеспечить надлежащую защиту своего дома.

Также отмечается, что в Верховном суде России вопрос рассматривали еще в 2021 году, а проникновение в жилище в ночное время суток делает необъективной оценку угрозы.

Фото: ЗАКС.Ру