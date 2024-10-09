В Петербурге увеличили выплаты к юбилеям Победы в Великой Отечественной войне

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал изменения в Социальный кодекс, согласно которым участники Великой Отечественной войны получат повышенные выплаты к юбилеям Победы, об этом 9 октября сообщили в пресс-службе Смольного.

С 2025 года выплаты в размере 15 тысяч рублей будут предоставляться каждые пять лет жителям Петербурга и лицам без определённого места жительства, чье последнее место регистрации было в Ленинграде. Ранее сумма составляла 10 тысяч рублей.

На повышенные выплаты могут рассчитывать инвалиды, участники и ветераны Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей и блокадники Ленинграда.

Вдовы и вдовцы ветеранов, а также граждане, родившиеся до 3 сентября 1945 года, будут получать 10 тысяч рублей вместо 5 тысяч к юбилеям Победы.

Фото: ЗАКС.Ру