Законопроект о туристическом налоге в Петербурге появился на сайте Смольного

Проект закона "О туристическом налоге в Санкт-Петербурге" должен быть внесен на рассмотрение Заксобрания "в первоочередном порядке", следует из текста постановления правительства города, опубликованного 9 октября. Сам законопроект выложен на сайте Смольного для прохождения антикоррупционной экспертизы.

Региональный закон начнет действовать с 2025 года. Ставка на первый год устанавливается в размере 1%. В 2026 году она будет дифференцированной и составит 1% в период с 1 января по 31 марта и с 1 октября по 31 декабря и 2% в период с 1 апреля по 30 сентября. В 2027 году в аналогичные периоды с января по конец марта и октября по конец декабря размер ставки составит 1,5%, а с 1 апреля по 30 сентября — 3%.

При этом в проекте отдельно отмечается, что размер взимаемого с туриста платежа не может быть меньше 100 рублей в день. От уплаты налога могут быть освобождены лица, сопровождающие инвалидов I группы и детей-инвалидов, малоимущие семьи или граждане, жители Петербурга, участники СВО, лица, прибывшие в город для получения медицинской помощи или же сопровождающие приехавших на лечение участников СВО, а также ряд других категорий гостей Петербурга.

В настоящее время в городе действует курортный сбор, туристический налог придет ему на замену. Закон о введении туристического налога в регионах с 2025 года подписал в минувшем июле президент Владимир Путин. Норма предусматривает ежегодное увеличение ставки налога с 1% от стоимости услуг. Предполагается, что в 2029 году она должна будет закончить свой рост на отметке 5%.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру