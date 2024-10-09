ЗакС начал рассматривать законопроект о содержании собак

Петербургский парламент приступил к обсуждению законопроекта, в котором описаны положения о содержании собак в городе, в том числе и правила по их выгулу. На заседании 9 октября документ приняли в первом чтении, передает корреспондент ЗАКС.Ру. В Заксобрании полагают, что новая норма сможет сократить число нападений животных без намордника на людей - за 2023 год от них пострадали более пяти тысяч петербуржцев. В самом городе официально "прописаны" порядка 300 тысяч собак.

Так, владельцев собак собираются обязать пресекать проявления агрессии со стороны питомцев и убирать за ними отходы жизнедеятельности. Требования не затронут инвалидов и обладателей собак-поводырей. Вне дома собаки должны быть на поводке, а если это потенциально опасная собака или ее рост в холке превышает 40 сантиметров, то на ней должен быть намордник.

Еще законопроект вводит ограничения на места выгула. Например, гулять с питомцем нельзя будет на детских и спортивных площадках. Отдельно указано, что появляться с животными нельзя будет во время проведения массовых мероприятий, приуроченных к городским праздникам и памятным датам. Также ряд мер контроля затронут непосредственно владельцев животных. Выгуливать собаку нельзя в состоянии алкогольного опьянения, следует из текста законопроекта.

Одновременно с новыми ограничениями, депутаты собираются установить штрафы за нарушение правил обращения с животными. Например, за отсутствие предупреждающей таблички на собственности владельца опасных пород собак, хотят выписывать штраф до 3 тысяч рублей. За оставление питомца без присмотра в общественном месте - от 2 до 4 тысяч рублей. За прогулку с четвероногим другом в нетрезвом состоянии - до 5 тысяч рублей. Фиксировать нарушения должны будут чиновники комитета по вопросам законности, администрации районов, управления по ветиринарии, а также муниципальные органы власти.

Авторами законопроекта стали представители фракций "Справедливая Россия - За правду", "Единая Россия", "Новые люди" и ЛДПР. Предполагается, что норма вступит в силу через десять дней после подписания закона губернатором. Однако положение о штрафах начнет действовать лишь спустя полгода после вступления закона в силу. Поправки ко второму чтению законопроекта будут принимать в течение месяца, до 22 ноября.

Константин Леньков, фото: unsplash