Малькевич дебютировал на трибуне парламента с выступлением о правилах выгула собак

Новоизбранный депутат Законодательного собрания Петербурга Александр Малькевич впервые выступил перед новыми коллегами с трибуны Мариинского дворца 9 октября, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Единоросс решил поделиться своим мнением о законопроекте о введении правил обращения с животными в части выгула собак.

Малькевич считает, что в городе может не хватать благоустроенных пространств для выгула собак. Отметим, по информации парламентариев, сейчас в городе зарегистрировано порядка 300 тысяч таких питомцев, а площадок для них - около полусотни. Единоросс предложил привлекать к обустройству таких мест органы местного самоуправления.

Свой первый вопрос в ходе пленарного заседания парламента Малькевич задал неделей ранее, 2 октября.

Напомним, Малькевич получил депутатский мандат в результате дополнительных выборов в Заксобрание в сентябре 2024 года. Он баллотировался от "Единой России" по 18-му округу.

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру