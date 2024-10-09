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Новости 12:21

Малькевич дебютировал на трибуне парламента с выступлением о правилах выгула собак

фото ЗакС политика Малькевич дебютировал на трибуне парламента с выступлением о правилах выгула собак

Новоизбранный депутат Законодательного собрания Петербурга Александр Малькевич впервые выступил перед новыми коллегами с трибуны Мариинского дворца 9 октября, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Единоросс решил поделиться своим мнением о законопроекте о введении правил обращения с животными в части выгула собак. 

Малькевич считает, что в городе может не хватать благоустроенных пространств для выгула собак. Отметим, по информации парламентариев, сейчас в городе зарегистрировано порядка 300 тысяч таких питомцев, а площадок для них - около полусотни. Единоросс предложил привлекать к обустройству таких мест органы местного самоуправления. 

Свой первый вопрос в ходе пленарного заседания парламента Малькевич задал неделей ранее, 2 октября. 

Напомним, Малькевич получил депутатский мандат в результате дополнительных выборов в Заксобрание в сентябре 2024 года. Он баллотировался от "Единой России" по 18-му округу. 

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру


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Упоминаемые персоны
Малькевич Александр Александрович 




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