В Ленобласти обновили трассу до Курортного района Петербурга

Дорожники обновили трассу, которая соединяет Курортный район Петербурга и Выборгский район Ленинградской области, об этом 9 октября сообщили в пресс-службе комитета по дорожному хозяйству Ленобласти.

Трасса проходит через поселок Ленинское. Как сообщили в комитете, в границах Ленобласти были обновлены все восемь километров трассы. Дорожники уложили новый асфальт, а также укрепили обочины и обновили автобусные остановки.

Работы ведись в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги". По нему же в Выборгском районе Ленобласти идет ремонт трассы на въезде в Каменногорск.

Фото: ЗАКС.Ру