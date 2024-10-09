В Турции перевернулся автобус с собиравшимися в Петербург туристами

На юго-западе Турции разбился автобус с 11 россиянами, который ехал в аэропорт на самолет до Петербурга, об этом 9 октября пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на очевидцев.

Инцидент произошел в городе Фетхие в ночь на вторник, 8 октября. Туристы ехали в аэропорт Даламана, но в этот момент попали в ДТП. По предварительным данным, водитель автобуса потерял управление, из-за этого транспорт перевернулся.

На месте пассажирам оказали помощь, один из них был госпитализирован. Большинство пассажиров все-таки улетели из Турции в Петербург на утреннем самолете.

Издание "Фонтанка" пишет, что в Петербурге за медицинской помощью обратились как минимум двое туристов.

Фото: ЗАКС.Ру