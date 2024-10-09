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Новости 14:54

ГАИ Петербурга и Ленобласти проводят рейд "Нелегальное такси" с 7 по 11 октября

фото ЗакС политика ГАИ Петербурга и Ленобласти проводят рейд "Нелегальное такси" с 7 по 11 октября

В Петербурге и Ленинградской области сотрудники правоохранительных органов проводят профилактическое мероприятие "Нелегальное такси", об этом 9 октября сообщили в пресс-службе городской и областной Госавтоинспекции.

Проверки проводятся с 7 по 11 октября. Их цель это выявить или пресечь нелегальные пассажирские перевозки и нарушение миграционного законодательства.

Сотрудники ГАИ будут проверять допуск водителя к работе в такси, разрешение на работу, законность осуществления предпринимательской деятельности, а также выявлять нарушение ПДД и факты незаконной перевозки пассажиров.

Фото: ЗАКС.Ру


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