ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 15:56

В Петербурге цены на сливочное масло за год выросли на 70%

фото ЗакС политика В Петербурге цены на сливочное масло за год выросли на 70%

Сливочное масло стало лидером по подорожанию среди молочных продуктов за последний год, сообщил 9 октября РБК. Цены на него в Петербурге выросли на 50–70%. 

Год назад 180 граммов масла можно было приобрести за 120 рублей, а в 2024 году цена выросла до почти 200 рублей. На полках магазинов пачка масла жирностью 82,5% подорожала с 150 до 239–249 рублей. 

Эксперты связывают рост цен с увеличением стоимости молока и нехваткой молочных жиров, ранее закупаемых за рубежом. В качестве альтернативного поставщика российские ретейлеры начали сотрудничать с Ираном.

фото: Unsplash


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости9 октября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама