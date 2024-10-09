В Петербурге цены на сливочное масло за год выросли на 70%

Сливочное масло стало лидером по подорожанию среди молочных продуктов за последний год, сообщил 9 октября РБК. Цены на него в Петербурге выросли на 50–70%.

Год назад 180 граммов масла можно было приобрести за 120 рублей, а в 2024 году цена выросла до почти 200 рублей. На полках магазинов пачка масла жирностью 82,5% подорожала с 150 до 239–249 рублей.

Эксперты связывают рост цен с увеличением стоимости молока и нехваткой молочных жиров, ранее закупаемых за рубежом. В качестве альтернативного поставщика российские ретейлеры начали сотрудничать с Ираном.

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