Прокуратура помогла пенсионерке получить компенсацию за падение на льду

Прокуратура Кировского района провела проверку по обращению 75-летней местной жительницы и через суд обязала жилищное агентство выплатить пенсионерке компенсацию морального вреда за полученную травму. Об этом сообщила 9 октября пресс-служба федерального органа.

Установлено, что 11 декабря прошлого года женщина проходила по расчищенной от снега улице Подводника Кузьмина, но около дома № 23 часть дорожного полотна не была обработана противогололедным веществом, вследствие чего пенсионерка поскользнулась и упала на землю.

В больнице ей был установлен диагноз – "перелом левой лучевой кости со смещением" – и наложен гипс.

Несмотря на лечение, состояние здоровья пожилой петербурженки долгое время не улучшалось, она испытывала постоянные головные боли и не могла в полной мере обслуживать себя в быту, так как левая рука с трудом поднималась.

По результатам проверки было выявлено неудовлетворительное состояние дорожного полотна и несвоевременная обработка тротуара противогололедными материалами со стороны СПб ГКУ "Жилищное агентство Кировского района".

фото: ЗАКС.Ру