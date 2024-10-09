ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 17:26

Прокуратура помогла пенсионерке получить компенсацию за падение на льду

фото ЗакС политика Прокуратура помогла пенсионерке получить компенсацию за падение на льду

Прокуратура Кировского района провела проверку по обращению 75-летней местной жительницы и через суд обязала жилищное агентство выплатить пенсионерке компенсацию морального вреда за полученную травму. Об этом сообщила 9 октября пресс-служба федерального органа.

Установлено, что 11 декабря прошлого года женщина проходила по расчищенной от снега улице Подводника Кузьмина, но около дома № 23 часть дорожного полотна не была обработана противогололедным веществом, вследствие чего пенсионерка поскользнулась и упала на землю. 

В больнице ей был установлен диагноз – "перелом левой лучевой кости со смещением" – и наложен гипс. 

Несмотря на лечение, состояние здоровья пожилой петербурженки долгое время не улучшалось, она испытывала постоянные головные боли и не могла в полной мере обслуживать себя в быту, так как левая рука с трудом поднималась. 

По результатам проверки было выявлено неудовлетворительное состояние дорожного полотна и несвоевременная обработка тротуара противогололедными материалами со стороны СПб ГКУ "Жилищное агентство Кировского района".

фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости9 октября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама