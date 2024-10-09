"Руинам" дома Басевича снова отказали в статусе объекта культурного наследия

Второй апелляционный суд в Петербурге 9 октября отказал градозащитникам в апелляции по делу о признании дома Басевича объектом культурного наследия, сообщает "MR7". Активисты утверждали, что в первой инстанции провели экспертизу уже разрушенного здания, но решение Горсуда оставили в силе.

Изначально активисты пытались предотвратить снос, подав заявление на придание зданию статуса объекта культурного наследия (ОКН). Однако в начале 2023 года эксперты КГИОП сочли дом недостаточно ценным. Несмотря на это, защитники обратились в суд, даже когда демонтаж уже начался.

В ходе судебного процесса была проведена экспертиза со стороны активистов, которая поддержала включение здания в реестр памятников, но судья решила опереться на противоположные выводы эксперта от КГИОП, сделанные после частичного разрушения здания. Суд отказал активистам этим летом, и сегодня апелляционный суд подтвердил это решение.

Активисты считают, что выводы КГИОП не учитывали заключения их эксперта Екатерины Туровой, сделанного до начала разрушения. Однако суд не удовлетворил их просьбу вызвать Турову на повторное заседание. Градозащитники намерены продолжить борьбу в Третьем кассационном суде и, при необходимости, обратиться в Верховный суд.

фото: ЗАКС.Ру